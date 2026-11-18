Москва18 ноя Вести.В Национальном агентстве развития квалификации стремятся состыковать систему профессионального образования и запросы работодателей на подготовку кадров. Об этом заявил ИС "Вести" генеральный директор организации Алексей Вовченко.

Первый инструмент - это профессиональный стандарт. У нас в стране уже больше 1 600 профессиональных стандартов. Профессиональный стандарт - это квинтэссенция именно требований к навыкам и умениям, которые сформулированы самим сообществом профессионалов, работодателями. Соответственно, наша задача, чтобы система профессионального образования готовила такие кадры, которые бы отвечали этим требованиям… Можно обратиться в образовательную организацию либо образовательную организацию, которая реализует программы дополнительного профессионального образования. Они позволят по сути, изменить карьеру человека, либо подтвердить уже имеющийся опыт… Человек всю жизнь уже в этой сфере, продвигался, копил свой опыт, совершенствовался и там путем реализации дополнительных программ образования зафиксировать его через независимую оценку квалификации, присудить ему эту квалификацию… Эта система затрагивает абсолютно все отрасли, она будет мультиотраслевой. Мы над этим стандартом уже работаем и сейчас все выписываем, а в перспективе хотим сделать из него даже ГОСТ