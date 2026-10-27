Росгвардеец спас девочку, упавшую в затопленную шахту лифта В Петербурге сотрудник Росгвардии спас упавшую в затопленную шахту лифта девочку

Москва27 окт Вести.В Выборгском районе Санкт-Петербурга сотрудник Росгвардии спас 12-летнюю девочку, которая упала в затопленный лифтовой колодец в недостроенном здании. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по городу и области в MAX.

Инцидент произошел, когда девочка гуляла вечером с друзьями и решила зайти в заброшенное здание.

В темноте она не заметила, что шахта лифта заполнена водой вровень с уровнем пола на первом этаже, и шагнула внутрь. Оказавшись в холодной воде, девочка начала тонуть и звать на помощь отмечается в сообщении

Крики школьницы услышал сотрудник Росгвардии, который осуществлял обход расположенного неподалеку здания ОВО. Быстро оказавшись на месте, он встретил двух подростков, которые рассказали о случившемся.

Мужчина нашел девочку и вытащил ее из заполненного водой бетонного резервуара глубиной около трех метров.

Росгвардеец вызвал скорую и отвел девочку в здание ОВО. Там он ее укутал в плед и угостил горячим чаем.