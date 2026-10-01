Москва1 октВести.В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали уроженца Киргизии, который удерживал китаянку, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа ведомства.
По предварительным данным, молодой человек силой затолкал 20-летнюю гражданку Китая в подвал кафе и запер ее там.
Потерпевшей удалось связаться со своей подругой, которая обратилась в правоохранительные органы и сообщила о произошедшемговорится в заявлении ведомства в MAX
На место происшествия прибыли росгвардейцы. Они задержали подозреваемого и освободили пленницу.
Как выяснилось, у пары произошел бытовой конфликт, который продолжился в заведении общепита в Перекупном переулке, в котором работает девушка.