Задержан иностранец, который запер гражданку Китая в подвале кафе в Петербурге

В Петербурге уроженец Киргизии удерживал китаянку в подвале кафе Задержан иностранец, который запер гражданку Китая в подвале кафе в Петербурге

Москва1 окт Вести.В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали уроженца Киргизии, который удерживал китаянку, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа ведомства.

По предварительным данным, молодой человек силой затолкал 20-летнюю гражданку Китая в подвал кафе и запер ее там.

Потерпевшей удалось связаться со своей подругой, которая обратилась в правоохранительные органы и сообщила о произошедшем говорится в заявлении ведомства в MAX

На место происшествия прибыли росгвардейцы. Они задержали подозреваемого и освободили пленницу.

Как выяснилось, у пары произошел бытовой конфликт, который продолжился в заведении общепита в Перекупном переулке, в котором работает девушка.