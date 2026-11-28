Роскачество перечислило овощи, которые обязательно нужно есть зимой Роскачество: важно регулярно чередовать овощи разных видов

Москва28 ноя Вести.В Роскачестве рассказали, какие доступные овощи помогут восполнить дефицит полезных веществ зимой и разнообразить меню. Комментарии представителей организации приводит телеканал RT.

Специалисты рассказали, что на первом месте - белокочанная капуста, которая является источником витаминов и клетчатки.

Этот овощ является одним из ценнейших источников витамина C, который играет ключевую роль в поддержке иммунитета, синтезе коллагена и защите клеток от окислительного стресса сообщили в Роскачестве

Помимо этого, белокочанная капуста является источником витамина K, содержит фолаты и пищевые волокна, которые нужны для здоровья кишечника.

Кроме того, по сообщению Роскачества, для рациона зимой значима морковь, которая содержит бета-каротин. Организм преобразует его в витамин А, который полезен для зрения, кожи и иммунной системы.

Помимо этого, эксперты указали на важность употребления свеклы, потому что в ней есть калий (важен для сердечной мышцы и нервной системы), фолиевая кислота (нужна для кроветворения и обновления клеток), клетчатка (важна для кишечника), природные нитраты (способствуют расширению кровеносных сосудов и поддержанию нормального кровообращения).

Вместе с тем в Роскачестве напомнили, что для полноценного питания не нужно ограничиваться отдельными продуктами. Специалисты указали на важность чередования овощей разных видов.

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