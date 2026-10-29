Москва29 октВести.Роскачество выявило нарушения обязательных требований у 15 марок консервов из скумбрии, сообщили РИА Новости в организации.
Эксперты изучили консервы из скумбрии с добавлением масла российского производства 37 торговых марок.
Все консервы безопасны для здоровья, однако 15 марок нарушили обязательные требованияговорится в сообщении
Уточняется, что в некоторых консервах было меньше положенного рыбы, в других обнаружена подмена вида скумбрии, где-то не соответствовали показатели белка и жира, было превышено содержание соли, имелся слабый привкус горечи.
Роскачество направило информацию о нарушениях в контрольно-надзорные органы, торговые сети и производителям для устранения.