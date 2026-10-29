Роскачество выявило нарушения в консервах из скумбрии У 15 российских марок консервов скумбрии выявлены нарушения

Москва29 окт Вести.Роскачество выявило нарушения обязательных требований у 15 марок консервов из скумбрии, сообщили РИА Новости в организации.

Эксперты изучили консервы из скумбрии с добавлением масла российского производства 37 торговых марок.

Все консервы безопасны для здоровья, однако 15 марок нарушили обязательные требования говорится в сообщении

Уточняется, что в некоторых консервах было меньше положенного рыбы, в других обнаружена подмена вида скумбрии, где-то не соответствовали показатели белка и жира, было превышено содержание соли, имелся слабый привкус горечи.

Роскачество направило информацию о нарушениях в контрольно-надзорные органы, торговые сети и производителям для устранения.