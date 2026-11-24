Москва24 нояВести.Максимально допустимое число уроков в школах для детей младшей и старшей школы варьируется от 4 до 7. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, которое цитирует РИА Новости.
Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся первых классов не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков за счет урока физической культурыговорится в документе
В то же время из постановления главы Роспотребнадзора следует, что для учеников 2-4 классов предусмотрено не более 5 уроков и один раз в неделю - 6 за счет урока физкультуры.
Для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7-11-х классов - не более 7 уроковуточняется в документе
Согласно рекомендации Роспортребнадзора, образовательная нагрузка должна быть распределена равномерно в течение учебной недели.