Роспотребнадзор: школьники 7-11 классов должны учиться не более 7 уроков в день

Роспотребнадзор определил максимально допустимое число уроков в школах Роспотребнадзор: школьники 7-11 классов должны учиться не более 7 уроков в день

Москва24 ноя Вести.Максимально допустимое число уроков в школах для детей младшей и старшей школы варьируется от 4 до 7. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, которое цитирует РИА Новости.

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся первых классов не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков за счет урока физической культуры говорится в документе

В то же время из постановления главы Роспотребнадзора следует, что для учеников 2-4 классов предусмотрено не более 5 уроков и один раз в неделю - 6 за счет урока физкультуры.

Для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7-11-х классов - не более 7 уроков уточняется в документе

Согласно рекомендации Роспортребнадзора, образовательная нагрузка должна быть распределена равномерно в течение учебной недели.