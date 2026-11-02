Горячая линия Роспотребнадзора по маркировке товаров пройдет со 2 по 12 ноября

Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам маркировки товаров Горячая линия Роспотребнадзора по маркировке товаров пройдет со 2 по 12 ноября

Москва2 ноя Вести.Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы цифровой маркировки товаров в рамках горячей линии, приуроченной ко Всемирному дню качества, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С 2 по 12 ноября Роспотребнадзор проведет Всероссийскую горячую линию по вопросам цифровой маркировки товаров, приуроченную ко Всемирному дню качества, который в этом году отмечается 12 ноября говорится в сообщении

Специалисты ответят на вопросы покупателей и продавцов о требованиях к обязательной цифровой маркировке продукции по номерам, опубликованным на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора, пояснили в пресс-службе.