Роспотребнадзор получил опровержение информации о распространении нового вируса Минздрав Казахстана опроверг информацию о распространении нового вируса

Москва26 ноя Вести.Минздрав Казахстана опровергло информацию о появлении и распространении нового вируса. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что текущая ситуация обусловлена сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан опровергло информацию о появлении и распространении нового вируса отмечается в сообщении

Подчеркивается, что ситуация характерна для данного периода года. Медицинские организации работают в штатном режиме.

Ранее в сети распространялась информация, что более 10 тысяч человек в Казахстане заразились "валящим с ног" вирусом. Заболевание якобы сопровождается повышением температуры, болью в горле, кашлем и сильной головной болью.