Москва23 сен Вести.Эффективная доза излучения при проведении рентгенографии ниже пренебрежимого риска, рассчитанного для взрослых, говорится в методических рекомендациях по оценке риска от рентгенорадиологических процедур, разработанных Роспотребнадзором, которые приводит РИА Новости.

Так, всего выделяется семь категорий риска: пренебрежимый, минимальный, очень низкий, низкий, умеренный, повышенный и высокий. Например, пренебрежимому радиационному риску для взрослых соответствует эффективная доза воздействия излучения менее 0,018 миллизиверта (м3в), а для детей – 0,004 м3в написали в агентстве

При этом при рентгенографии черепа взрослого человека эффективной дозой считается 0,02-0,03 м3в, рентгенографии груди - до 0,08 м3в, а рентгенографии таза - 0,41 м3в.

Ведомство также рекомендует сравнивать риск с вероятностью спонтанной смерти от рака или воздействия других факторов с помощью расчетного показателя DAR (Disability-Adjusted Risk).