В Роспотребнадзоре разъяснили правила отпуска бензина в канистры

Роспотребнадзор счел неправомерным запрет заправки канистр на АЗС В Роспотребнадзоре разъяснили правила отпуска бензина в канистры

Москва11 сен Вести.Роспотребнадзор счел неправомерным отказ АЗС отпускать топливо в канистры при соблюдении требований к таре. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на ответы ведомства в виртуальной приемной.

Поводом стало обращение автомобилиста, которому на одной из заправок отказались налить бензин в канистру, сославшись на внутреннее распоряжение.

Ограничения на отпуск топлива могут касаться самой тары. Например, ГОСТ запрещает отпуск нефтепродуктов в стеклянную посуду. Пластиковые канистры допускаются при наличии соответствующей маркировки изготовителя.

Согласно доводам, изложенным в обращении заявителя, тара для нефтепродуктов была сертифицирована. Таким образом, сведения, изложенные в обращении заявителя, содержат информацию о признаках нарушений обязательных требований говорится в ответе ведомства

После жалобы Роспотребнадзор вынес владельцу станции (АЗС) предостережение.

В ведомстве указали, что условия, ущемляющие права потребителя, являются ничтожными, а односторонний отказ продавца от исполнения обязательств недопустим.

"Фонтанка" отмечает, что предостережение Роспотребнадзора носит профилактический характер и не является обязательным к исполнению.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту ужесточили правила для провоза бензина и дизеля. В частности, требования ограничивают перечень допустимых тар и объем перевозимого топлива.