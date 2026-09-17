За неделю в Приморье и на Сахалин поступило более 1,7 тыс. тонн рыбной продукции

Россельхознадзор: Приморье и Сахалин импортировали рыбопродукцию из 11 стран За неделю в Приморье и на Сахалин поступило более 1,7 тыс. тонн рыбной продукции

Москва17 сен Вести.Более 1,7 тысяч тонн импортной рыбной продукции поступило в Приморье и на Сахалин с 7 по 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

За неделю с 7 по 13 сентября проконтролировано 149 партий импортной сайры, скумбрии, тунца, креветок, жареного угря, консервированной и сушеной рыбопродукции разных видов общим весом более 1,7 тыс. тонн отметила пресс-служба управления в соцсети "ВКонтакте"

Как уточняется, товар поступил из 11 стран, включая Индию, Эквадор, Таиланд и Аргентину. Однако больше всего рыбной продукции импортировано из Китая, Вьетнама и Республики Корея.