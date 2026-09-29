Россельхознадзор разрешил ввоз в РФ жирафов и других жвачных животных из Намибии

Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию жирафов из Намибии Россельхознадзор разрешил ввоз в РФ жирафов и других жвачных животных из Намибии

Москва29 сен Вести.Россия разрешила ввоз жирафов и других жвачных животных из Намибии. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Как уточняется, год назад ведомство ввел запрет на ввоз в Россию диких, зоопарковых и цирковых животных, которые могли быть подвержены вирусному заболеванию - блютангу, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по этой инфекции в Намибии. Однако сейчас ведомство разрешило импорт жирафов из этой африканской страны.

С 25.09.2026 разрешается ввоз диких и зоопарковых жвачных животных с намибийского предприятия Nuwebegin Boerdery CC в Российскую Федерацию при условии осуществления карантинирования и отгрузки под контролем российского госветврача или сотрудника ФГБУ "ВНИИЗЖ" говорится в документе на сайте Россельхознадзора

В ведомстве отметили, что контроль за обследованием и отгрузкой животных возлагается на ветеринарные службы субъектов Российской Федерации или или Федеральные центры охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"), в адрес которых предназначены поставки.

Кроме того, перед отправкой необходимо содержать животное в изолированном режиме (на карантине) не менее 30 дней под контролем ветеринарных специалистов.

Ранее сообщалось, что в Казанский зооботсад из Намибии прибыли 8 жирафов. Животных доставили грузовым самолетом.