России нет в числе участников отбора на чемпионат Европы по футболу УЕФА не включила сборную России в число участников отбора на Евро-2028

Москва18 ноя Вести.Сборная России не будет участвовать в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2028 года. Российская команда отсутствует в списке из 54 участников квалификации, который содержится в письме генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса, направленном национальным футбольным ассоциациям.

Жеребьевка отборочного этапа состоится 6 декабря в Белфасте. Изначально ожидалось участие 55 сборных, пишет "Спорт-Экспресс".

Участников распределят по пяти корзинам, после чего сформируют 12 групп по четыре или пять сборных. При жеребьевке будут действовать ограничения на совместное попадание в одну группу ряда команд, в том числе Армении и Азербайджана, Белоруссии и Украины, Гибралтара и Испании.

Групповой этап квалификации пройдет с марта по ноябрь 2027 года. Стыковые матчи запланированы на март 2028 года.