Российская армия освободила Васильковое в Запорожской области Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Васильковое в Запорожской области

Москва9 ноя Вести.Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Васильковое в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, село было освобождено усилиями бойцов группировки войск "Восток".

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Васильковое Запорожской области говорится в сообщении

Также сообщается, что бойцы "Востока" нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков противника и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Покровское, Коломийцы, Подгавриловка в Днепропетровской области, Таврийское, Новорозовка и Новониколаевка в Запорожской области. Там ВСУ потеряли более 200 боевиков.