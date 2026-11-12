Российские военные поразили сухогруз на подходе к портам Одесской области

Российская армия подбила сухогруз, который шел в порт Одесской области Российские военные поразили сухогруз на подходе к портам Одесской области

Москва12 ноя Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по сухогрузу, который шел к портам Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается, российские военные в ночь на 12 ноября нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры, используемой в нуждах Вооруженных сил Украины (ВСУ), высокоточным оружием и дальними беспилотниками.

На переходе морем в порты Одесской области поражено морское судно типа "сухогруз" говорится в сообщении

Ранее 11 ноября Минобороны отчиталось об ударе по судну, перевозившему грузы ВСУ, в Черном море.