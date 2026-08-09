Российская армия поразила резервуары с горючим в селе Беляры под Одессой Минобороны: ночью поражены топливные резервуары ВСУ в Белярах Одесской области

Москва9 авг Вести.Вооруженные силы России в ночь на 9 августа продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

[Были поражены] в населенных пунктах Беляры (27 км. северо-восточнее порта "Одесса") и Новые Беляры (28 км северо-восточнее порта "Одесса") резервуары с горючим, предназначенным для ВСУ сказано в сообщении

В ведомстве указали, что удары наносились высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.

Кроме того, удары пришлись по объектам в двух портах. В порту Одессы поражены склады горюче-смазочных материалов и военного имущества, а также портовый перевалочный комплекс. В порту Черноморск уничтожены склады с топливом, смазочными материалами и военным имуществом.