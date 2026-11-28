Доступ к базе IMEI-номеров в РФ получат только уполномоченные лица

Российская база IMEI-номеров будет закрыта для широкого доступа Доступ к базе IMEI-номеров в РФ получат только уполномоченные лица

Москва28 ноя Вести.Создаваемая в России единая база данных IMEI-номеров мобильных устройств не будет общедоступной. Работать с содержащимися в ней сведениями смогут исключительно уполномоченные специалисты. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Парламентарий обратил внимание на то, что открытый доступ к информации из нового реестра не планируется.

По его словам, порядок работы с базой будет жестко регламентирован, а получать данные смогут только определенные участники системы строго в рамках их должностных полномочий.

Боярский также заверил, что информационная платформа будет полностью отвечать стандартам безопасности государственных информационных систем. Для сохранности сведений будут задействованы усиленные организационные и технические меры защиты, предусмотренные законом.

Запуск российской базы IMEI-номеров намечен на 1 марта 2027 года в рамках реализации положений законодательства, направленного на защиту граждан от телефонного и интернет-мошенничества.