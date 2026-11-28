Смартфоны россиян внесут в базу IMEI автоматически Депутат Боярский: владельцам смартфонов не нужно регистрировать IMEI вручную

Москва28 ноя Вести.Владельцам смартфонов не придется предпринимать никаких шагов для попадания в российскую базу IMEI: аппараты, уже работающие в сетях связи страны, внесут туда автоматически с 1 марта 2027 года. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Телефоны, которые уже используются в российских сетях связи до 1 марта 2027 года, будут внесены в базу автоматически. Владельцам ничего дополнительно делать не потребуется сказал он

Отдельный переходный период, по словам главы комитета, не нужен: все телефоны до 1 марта 2027 года зарегистрируют в автоматическом режиме независимо от того, где их приобрели.

Ранее Боярский разъяснил, что регистрация в IMEI-базе привезенных из-за границы смартфонов будет бесплатной. На регистрацию отводится две недели, после чего устройство перестанет обслуживаться в сетях связи.

База IMEI-номеров начнет действовать с 1 марта 2027 года в рамках закона о новых мерах защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников. Также мера позволит пресекать нелегальный импорт устройств. Ранее этот документ, включающий норму о создании такой базы, подписал президент России Владимир Путин.

IMEI представляет собой уникальный 15-значный номер любых устройств с поддержкой сотовой связи — мобильных телефонов, планшетов и умных часов. Код присваивается аппарату на заводе-изготовителе и не подлежит изменению, он позволяет однозначно опознать устройство в сети оператора.