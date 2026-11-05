Москва5 нояВести.Российские дипломаты в Турции оказывают поддержку задержанным 34 россиянкам и добились личной встречи с ними, заявили представители посольства РФ в Анкаре агентству ТАСС.
Дипломатическое представительство сделает все возможное, чтобы права и интересы соотечественниц соблюдались, подчеркнули они.
Консульские сотрудники посольства оказывают задержанным российским гражданам необходимую поддержку. Добились 5 ноября организации с ними личной встречисказали дипломаты
Ранее турецкие полицейские задержали 34 гражданки России в ходе рейдов по ночным клубам Анкары. Причиной ареста стали нарушения морали и общественной безопасности. Позднее стало известно, что россиянок депортируют из страны после суда.