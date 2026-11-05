МИД РФ: дипломаты встретились с 34 задержанными в Анкаре россиянками

Российские дипломаты встретились с задержанными в Анкаре соотечественницами МИД РФ: дипломаты встретились с 34 задержанными в Анкаре россиянками

Москва5 ноя Вести.Российские дипломаты в Турции оказывают поддержку задержанным 34 россиянкам и добились личной встречи с ними, заявили представители посольства РФ в Анкаре агентству ТАСС.

Дипломатическое представительство сделает все возможное, чтобы права и интересы соотечественниц соблюдались, подчеркнули они.

Консульские сотрудники посольства оказывают задержанным российским гражданам необходимую поддержку. Добились 5 ноября организации с ними личной встречи сказали дипломаты

Ранее турецкие полицейские задержали 34 гражданки России в ходе рейдов по ночным клубам Анкары. Причиной ареста стали нарушения морали и общественной безопасности. Позднее стало известно, что россиянок депортируют из страны после суда.