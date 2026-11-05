Задержанных в Анкаре россиянок могли обмануть при трудоустройстве, пишут СМИ Задержанные в Турции россиянки могли стать жертвами обмана при трудоустройстве

Москва5 ноя Вести.Российские гражданки, которых задержали в Анкаре, могли оказаться жертвами обмана при трудоустройстве. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах Турции.

По словам собеседника агентства, расследование выяснит, при каких обстоятельствах россиянки оказались в ночных клубах турецкой столицы, а также какие условия им обещали при приеме на работу.

Отдельно предстоит установить, могли ли задержанные подвергаться обману или вовлечению в деятельность международной преступной группы добавил он

4 ноября стало известно, что в Анкаре были задержаны 34 россиянки по обвинению в нарушении морали и общественной безопасности. По решению суда их депортируют в ближайшее время.