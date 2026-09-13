Москва13 сенВести.Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в парном катании на турнире серии "Челленджер" в США, передает РИА Новости.
По итогам короткой и произвольной программ они набрали 198,66 балла (70,39+128,27)говорится в сообщении
Серебро завоевали американцы Одри Шин и Спенсер Акира Хау (183,81), третье место заняли Кэти Макбит и Балаш Надь (180,95).
Турнир проходил в городе Норвуд, штат Массачусетс. Российские фигуристы выступали в нейтральном статусе. Для них эта победа стала второй подряд на турнирах серии "Челленджер" в сезоне: ранее Бойкова и Козловский выиграли турнир Kinoshita Group Cup в Токио, исполнив выброс в четыре оборота