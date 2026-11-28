Российские фигуристы не смогли отобраться в финал Гран-при ISU Российские фигуристы не прошли в финал Гран-при ISU

Москва28 ноя Вести.Российские фигуристы не смогли отобраться в финал Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) по итогам шести этапов серии. Об этом сообщается в документах на официальном сайте ISU.

Финал Гран-при пройдет с 10 по 12 декарбя в китайском Чунцине. Для участия в соревнованиях было необходимо попасть по итогам серии в первую шестерку рейтинга, выступив при этом минимум на двух этапах.

В итоге в двух этапах Гран-при из россиян сумел поучаствовать только Владислав Дикиджи. Он завоевал серебро на этапе в Китае и стал 28 ноября восьмым в Токио. Дикиджи занимает в рейтинге восьмое место и является вторым запасным на финал Гран-при.

Всего по одному этапу сумели провести россияне Евгений Семененко, взявший в Китае бронзу, и Петр Гуменник, ставший в Токио шестым. Оба фигуриста были заявлены для участия в пятом этапе Гран-при в Финляндии, но они не были допущены до соревнований по решению местных властей, которые ввели новые ограничения на въезд в страну для россиян, в том числе для спортсменов.

Таким образом, Семененко и Гуменник оказались за бортом финала Гран-при не по спортивным причинам.