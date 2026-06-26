В России создали машину-амфибию для борьбы с последствиями экологических ЧП

Российские разработчики создали машину-амфибию для ликвидации мазута В России создали машину-амфибию для борьбы с последствиями экологических ЧП

Москва26 июн Вести.В Твери представили отечественную разработку для борьбы с последствиями экологических катастроф. Амфибийная машина способна очистить акваторию после катастрофических разливов нефти, сообщает ИС "Вести".

Амфибия "Боцман М" работает в связке с новым землесосом, который способен перекачивать такие разнородные продукты, как мазут и гудрон, на расстоянии до километра.

Размельченный мазут попадает через измельчитель в специальный насос, в котором мы тоже применили наши доработки. Мы добавили лопатки-крыльчатки, которые мы называем крылышками. И они предназначены для того, чтобы мазут не прилипал к внутренним стенкам насоса и трубопровода пояснил начальник конструкторского отдела тверской компании-производителя Роман Зацепин

Поддержку в реализации экопроекта оказало правительство Тверской области и Фонд развития промышленности.

Ранее сообщалось о ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Туапсе. Работы продолжают вестись на трех участках – на территории морского терминала и нефтезавода, в устье реки Туапсе, а также на городском пляже.