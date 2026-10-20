В СК РФ заявили о возможности прослушивать переговоры ВСУ и дешифровать их

Российские следователи могут прослушивать переговоры ВСУ В СК РФ заявили о возможности прослушивать переговоры ВСУ и дешифровать их

Москва20 окт Вести.Следователи Следственного комитета России могут прослушивать и расшифровывать переговоры украинских военных, а также устанавливать командиров, отдающих приказы. Об этом телеканалу "Звезда" сообщил старший инспектор отдела криминалистики военного следственного управления СК РФ по ракетным войскам стратегического назначения Артур Каримов.

Он отметил, что информацию российские следователи получают от подразделений разведки.

Наши вооруженные силы довольно хорошо подготовлены в этом плане, и мы имеем возможность прослушивать переговоры противника. Противник общается с помощью довольно открытых каналов связи, которые мы можем дешифровать и конкретно установить, какой командир с каким позывным кому отдал соответствующий приказ сказал Каримов

Эта информация в дальнейшем помогает расследовать преступления, отметил он. По словам Каримова, после попадания в плен военнослужащие ВСУ в первую очередь сообщают свои позывные, а дальнейшая проверка позволяет установить, в каких подразделениях они служили, кто вел огонь и кто отдавал соответствующие распоряжения.

Ранее командир разведывательно-десантной роты 177-го отдельного гвардейского полка группировки "Центр" с позывным Лотос рассказал, что необученные украинские боевики раскрывали свои позиции в Доброполье.