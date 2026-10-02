Москва2 окт Вести.Перспективное направление в освоении Мирового океана - это создание подводных роботов для добычи ресурсов и подводных заводов для их переработки. Об этом сообщил РИА Новости вице-президент РАН, председатель Дальневосточного отделения РАН, академик Юрий Кульчин.

Важно создавать такие робототехнические системы, которые могут исследовать океан и разрабатывать ресурсы сказал он

По словам Кульчина, исследование океана на больших глубинах должно проводиться с использованием подводных роботов с искусственным интеллектом. Однако, как он сказал, есть проблема, связанная с поиском специальных материалов и механизмов, а также с возможностью получения энергии для роботов. Академик указал на ведение плотной работы в этом направлении.

Кульчин уточнил, что поднимать добытые из глубин необработанные ресурсы нерационально. Именно поэтому надо создать подводные автоматизированные заводы, считает академик. По его словам, человечество исчерпало много ресурсов на Земле, и взять их можно только в океане.

Вице-президент РАН добавил, что концепция программы "Перспективные методы и средства изучения и освоения ресурсов Мирового океана" уже определена.

Ранее помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев уже упоминал, что власти сосредоточили особое внимание на развитии морской науки и технологий. Среди главных целей - научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты по разработке современных кораблей и судов, а также создание необходимого оборудования для освоения ресурсов и пространств Мирового океана.