Москва5 авгВести.Российский флот ГРП (гидравлического разрыва пласта) изначально строился с расчетом на переход к добыче трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) полезных ископаемых. Об этом ИС "Вести" рассказал начальник департамента по технологическому развитию "Газпром нефти" Богдан Костюк.
Флот ГРП — это полный набор специализированного наземного оборудования и тяжелой техники, который используется на нефтяных и газовых месторождениях для проведения гидравлического разрыва пласта с целью интенсификации добычи углеводородов.
Технология гидроразрыва пласта применяется достаточно широко. Заключается она в том, что в скважину под сильным давлением закачивают специальную жидкость, которая создает трещины даже в самых твердых породах. Затем нефть поступает в эти каналы, а по ним – прямо в ствол скважины.
По словам Костюка, компания ставит перед различными отраслями производственные задачи и собирает цепочки кооперации для их решения.
Основная наша роль – это такой отраслевой интегратор и отраслевой заказчик, когда мы ставим перед отраслью машиностроительной, цифровой и так далее, производственную задачу и собираем цепочку кооперации для ее решения. Изначально было понимание, что отрасль будет переходить к трудноизвлекаемым запасам, поэтому флот делали с расчетом на нихпояснил Костюк
Ранее глава Роснефти Игорь Сечин заявил о планах компании нарастить добычу. Согласно его словам, весь текущий объем производства компании востребован рынком.