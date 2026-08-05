Костюк: флот ГРП строился с расчетом на переход к трудноизвлекаемым запасам

В "Газпром нефти" рассказали о роли компании в добыче трудноизвлекаемых запасов Костюк: флот ГРП строился с расчетом на переход к трудноизвлекаемым запасам

Москва5 авг Вести.Российский флот ГРП (гидравлического разрыва пласта) изначально строился с расчетом на переход к добыче трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) полезных ископаемых. Об этом ИС "Вести" рассказал начальник департамента по технологическому развитию "Газпром нефти" Богдан Костюк.

Флот ГРП — эт о полный набор специализированного наземного оборудования и тяжелой техники , который используется на нефтяных и газовых месторождениях для проведения гидравлического разрыва пласта с целью интенсификации добычи углеводородов.

Технология гидроразрыва пласта применяется достаточно широко. Заключается она в том, что в скважину под сильным давлением закачивают специальную жидкость, которая создает трещины даже в самых твердых породах. Затем нефть поступает в эти каналы, а по ним – прямо в ствол скважины.

По словам Костюка, компания ставит перед различными отраслями производственные задачи и собирает цепочки кооперации для их решения.

Основная наша роль – это такой отраслевой интегратор и отраслевой заказчик, когда мы ставим перед отраслью машиностроительной, цифровой и так далее, производственную задачу и собираем цепочку кооперации для ее решения. Изначально было понимание, что отрасль будет переходить к трудноизвлекаемым запасам, поэтому флот делали с расчетом на них пояснил Костюк

Ранее глава Роснефти Игорь Сечин заявил о планах компании нарастить добычу. Согласно его словам, весь текущий объем производства компании востребован рынком.