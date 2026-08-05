Москва5 авг Вести.В отличие от грунтовых вод, нефть залегает на значительной глубине. Расстояние между ними может составлять несколько километров, рассказала ИС "Вести" геолог Научно-технического центра "Газпром нефти" Владлена Гритчина.

Комплекс для гидроразрыва пласта (ГРП), применяемый при добыче нефти, работает со скважинами на глубине до 4 километров и поэтому не создает риска загрязнения грунтовых вод. Между зоной гидроразрыва и грунтовыми водами – километры сверхплотной породы, природный барьер, который надежно разделяет эти слои.

Грунтовые воды обычно находятся на не очень большом расстоянии от поверхности Земли. Это первые десятки метров, реже – это там первые сотни метров. Те скважины, которые бурят нефтяники для добычи, это 2-3-4 километра. Соответственно, между ними будет, минимум 2 километра, а скорее даже больше отметила Гритчина

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