Стало известно, сколько отечественных деталей в глубоководном аппарате "Сахалин" Глубоководный аппарат "Сахалин" на 70% состоит из отечественных деталей

Москва7 сен Вести.В Финском заливе стартовали морские испытания робота "Сахалин" – глубоководного аппарата, на 70% состоящего из деталей отечественного производства. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал президент фонда "Люди моря" Артем Мельников.

Проект "Сахалин" реализован в рамках совместного проекта Фонда "Люди моря", морской инженерной компании "Фертоинг" и "Русской морской команды", которая занимается разработками в области морской робототехники.

Мельников отметил, что в дальнейшем планируется повысить долю отечественных комплектующих аппарата.

Если говорить про улучшения – то это повышение уровня импортозамещения. Сейчас аппарат процентов на 70 состоит из отечественных изделий. У него отечественная программа управления, отечественная математическая модель, все основные элементы, которые позволяют осуществлять свою деятельность рассказал Мельников

Максимальная глубина погружения "Сахалина" – 3000 метров. На морском дне аппарат может производить различные виды работ: от изучения континентального шельфа до прокладки трубопроводов.