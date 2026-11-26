Российские ученые выявили два гена, которые влияют на бесплодие у мужчин

Российские ученые обнаружили два гена, которые влияют на бесплодие у мужчин Российские ученые выявили два гена, которые влияют на бесплодие у мужчин

Москва26 ноя Вести.Российские ученые выявили генетические варианты CAT-262T и SEPS1 G-105A, связанные с нарушениями мужской фертильности, в том числе со снижением количества и подвижности сперматозоидов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

По словам научного руководителя исследования, завлабораторией гистологии и иммуногистохимии Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета профессора Григория Демяшкина, был исследован ряд генетических вариантов.

Наиболее убедительные результаты получили для CAT и SEPS1: они сохранялись после учета возраста, массы тела и гормональных показателей сказал профессор

Демяшкин уточнил, что обнаруженные связи нуждаются в подтверждении на независимых выборках.

Ученые сделали выводы совместно с коллегами из других научных центров. В исследовании приняли участие 187 мужчин.

CAT – ген, участвующий в выработке каталазы - фермента, который защищает клетки от повреждения перекисью водорода.

SEPS1 – ген, связанный с клеточным ответом на стресс.

Ранее кандидат биологических наук, генетик Андрей Девяткин сообщил ИС "Вести", что в геноме современного человека есть ДНК неандертальца и еще двух древних видов.