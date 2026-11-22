Археолог Шуньков: в России может найтись еще один вид древнего человека

В России могут найти еще один вид древних людей Археолог Шуньков: в России может найтись еще один вид древнего человека

Москва22 ноя Вести.В России могут обнаружить еще один вид древних людей, поскольку в геноме денисовца, последнего найденного в РФ вида древних гоминидов, не опознано большое количество генов. Об этом сообщил ТАСС один из исследователей Денисовского человека, член-корреспондент РАН, заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии СО РАН Михаил Шуньков.

Денисовский человек - вымерший около 50 тыс. лет назад подвид древних людей, известный по фрагментарным останкам из Денисовой пещеры на Алтае.

Когда был расшифрован геном денисовца, новой популяции, новой формы ископаемого человека, то до 20% там было неопознанного геномного материала, который принадлежит ископаемому гоминиду, который до сих пор науке неизвестен. Поэтому, так сказать, теоретически это вполне допустимо сказал Шуньков

По словам ученого, обнаружить останки такого древнего человека вероятнее всего на юге России. Это связано с тем, что заселение территорий страны происходило в направлении с юга на север.