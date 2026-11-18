Москва18 ноя Вести.Российские палеонтологи нашли фрагменты скелетов детенышей пситтакозавра сибирского в виде включений в окаменевших копролитах другого древнего существа, по всей видимости, млекопитающего, сообщает MK.RU со ссылкой на заведующего отделом научных исследований и экспедиций, начальника экспедиционного отряда Кузбасского государственного краеведческого музея Дмитрия Слободина.

Находку обнаружили на территории Шестаковского палеонтологического комплекса в Кузбассе минувшим летом.

Нам впервые попались довольно крупные фрагменты в форме больших фасолин со "спрятанными" внутри частями скелетов детенышей пситтакозавров, которым было всего несколько недель от роду приводятся слова Дмитрия Слободина

Кто съел детенышей, определить сложно. Специалисты, анализируя копролиты, могут лишь предположить, что это было хищное млекопитающее.

Находку аккуратно извлекли и поместили в филиал лабораторного музейного корпуса.

Пситтакозавр сибирский — род рогатых динозавров, живших в раннем меловом периоде, примерно 125–105 миллионов лет назад на территории современной Азии. Длина взрослой особи достигала 2,5 метра, а высота — до 1,5 метра.