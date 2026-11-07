Российские военные ликвидировали трех украинских офицеров в зоне СВО РИА Новости: три офицера Украины уничтожены в зоне спецоперации

Москва7 ноя Вести.Российские военные уничтожили трех украинских офицеров в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

В Харьковской области ликвидирован начальник одного из управлений штаба 3-го армейского корпуса ВСУ "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ - прим. ред.) подполковник Станислав Краков сказал собеседник агенства

По его данным, Краков вступил в "Азов" в 2022 году. Кроме того, ликвидированы командир взвода одной из украинских десантно-штурмовых бригад лейтенант Виктор Николенко и командир артиллерийского взвода 45-й артиллерийской бригады ВСУ старший лейтенант Дмитрий Соболев, добавил он.

Военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный ранее сообщал, что Краков входил в ближайшее окружение основателя "Азова" Андрея Билецкого (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).