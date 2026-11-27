ВС РФ поразили элемент ЗРК Patriot в Киеве, ликвидирован один боевик ВСУ

Российские военные поразили объект ПВО в Киеве с американским ЗРК Patriot ВС РФ поразили элемент ЗРК Patriot в Киеве, ликвидирован один боевик ВСУ

Москва27 ноя Вести.Российские военные поразили одно из подразделений противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве, которое использовало американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Как отмечает источник, при попадании был ликвидирован минимум один из военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Анализ некрологов в социальных сетях указывает на точное попадание по объекту ПВО Украины в Киеве. Украинские ресурсы публикуют сообщение о смерти военнослужащего 96 зрбр ВСУ Дениса Овчаренко в результате удара ВС РФ. На вооружении бригады стоят американские ЗРК Patriot говорится в публикации

Ранее Financial Times (FT) сообщала, что Пентагон задерживает поставки ракет для комплексов Patriot киевскому режиму.