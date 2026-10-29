Москва29 окт Вести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за 12 часов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В сводке отмечается, что операция длилась с 8:00 до 20:00 по московскому времени. За это время удалось сбить беспилотники над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей, а также Пермского края.

Перехвачены и уничтожены 40 украинских БПЛА указывается в публикации

В дневном отчете Минобороны сообщалось, что за сутки средства ПВО сбили 1425 вражеских беспилотников в зоне проведения спецоперации.