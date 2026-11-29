Российский хоккеист подрался с американским во время матча НХЛ Российский хоккеист "Каролины" Никишин подрался с американцем из "Оттавы"

Москва29 ноя Вести.Российский хоккеист и защитник "Каролина Харрикейнз" Александр Никишин подрался с американцем из "Оттава Сенаторз" Тайлером Клевеном во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Так он "отомстил" за опасный силовой прием, который противник провел против него в апреле 2026 года в ходе четвертого матча серии первого раунда плей-офф.

Драка прошла на домашнем льду "Каролины". На третьей минуте встречи Никишин и Клевен сбросили перчатки и подрались в центре площадки. Россиянин несколько раз ударил американца по лицу и повалил его на лед. После потасовки хоккеистов наказали пятиминутным штрафом.

Произошедшее стало ответом Никишина на действия Клевена. После силового приема защитника "Оттавы" россиянин некоторое время не мог прийти в себя, а уходить со льда ему пришлось в сопровождении партнеров, досрочно завершив участие в игре. Медики тогда диагностировали у Никишина сотрясение мозга.