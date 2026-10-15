Москва15 окт Вести.Сеть сервисных офисов Space 1, сотрудничающая со "Сбером", выходит на рынок Индии, компания откроет площадку в Нью-Дели. Об этом РБК рассказали в пресс-службе компании.

До этого момента ни один российский оператор сервисных офисов на рынок Индии не выходил. Интерес со стороны арендаторов был и раньше, однако инвестировать в открытие собственных проектов никто не решался из-за высокой конкуренции местных игроков и серьезных барьеров входа, отмечают консультанты рынка.

Офисы Space 1 займут 4,4 тысячи кв. м в районе Сароджини-Нагар в одном из двух зданий строящегося бизнес-центра Bharat Business Park, которые в 2026 году приобрел "Сбер". Общая площадь комплекса составит 48 тысяч кв. м.

Банк, выступающий основным провайдером двусторонних платежей между Россией и Индией, намерен разместить там свою штаб-квартиру, а также открыть офисы для российских и индийских компаний. Разместить там представительство уже договорился Ростех, под который выделят около тысячи кв. м. По словам главы "Сбера" Германа Грефа, банк заинтересован в партнерстве с Индией сразу по трем ключевым направлениям, среди которых финансовые услуги, технологии, а также образование и здравоохранение.

Выход в Индию делает Space 1 частью масштабного проекта, направленного на укрепление деловых связей между Россией и Индией заявил генеральный директор Space 1 Михаил Бродников

Сеть, созданная инвесткомпанией О1 Properties, изначально работала только на рынке Москвы, а теперь вместе с Дубаем в ее портфеле около 20 площадок. В российской столице Space 1 считается крупнейшим оператором сервисных офисов по количеству рабочих мест, которых насчитывается 8 тысяч.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией, которое упрощает порядок временной трудовой деятельности граждан двух стран.