Путин ратифицировал соглашение с Индией о трудовой деятельности Путин утвердил соглашение с Индией о трудовой деятельности

Москва12 окт Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией, которое упрощает порядок временной трудовой деятельности граждан двух стран. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Соглашение было подписано в Нью-Дели 4 декабря 2025 года.

В сопроводительных материалах отмечалось, что документ направлен на регулирование вопросов временной трудовой деятельности граждан России на территории Индии и граждан Индии на территории РФ. Его цель заключается в упрощении процедуры временного трудоустройства граждан одного государства в другом.

В документе также говорится, что реализация соглашения позволит создать более благоприятные условия для эффективного регулирования трудовой миграции из Индии в Россию. Кроме того, соглашение должно способствовать тому, чтобы объемы, направления и структура миграционных потоков соответствовали интересам социально-экономического развития Российской Федерации.

Ранее Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай" назвал Индию примером гармоничного сочетания разнообразия и единства.