Москва8 авг Вести.Александр Степанов, представляющий Россию на европейском первенстве по водным видам спорта в Париже, отказался от своих недавних заявлений с критикой французской столицы.

Накануне Степанов не сдерживал эмоций: по его словам, в Париже отвратительная еда, а воздух пропитан запахами мочи и помоек. Больше всего спортсмена удивили крысы, которые бегают прямо у подножия Эйфелевой башни.

Вчера я дал комментарий о Париже — у меня спросили, как тут еда и вообще все. Я хочу реально встать на колени перед диванными критиками, всеми воздуханами. Пожалуйста, простите меня за то, что я посмел это сказать! Париж — лучший город, ребята. Желаю всем здесь побывать цитирует Степанова "Матч ТВ"

Ранее российские синхронистки завоевали первые золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в произвольной программе командных соревнований.