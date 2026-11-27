Совфед принял закон об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках

Российским библиотекам запретили покупать книги иноагентов Совфед принял закон об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках

Москва27 ноя Вести.Совет Федерации на пленарном заседании 27 ноября одобрил закон, который предусматривает ограничения доступа к книгам иноагентов в общедоступных российских библиотеках и запрещает их приобретение для фондов библиотек. Документ опубликован в системе обеспечения государственной деятельности.

Принятый законопроект №584955-8 вносит изменения в статью 7 федерального закона "О библиотечном деле».

Устанавливается обязательность исполнения требований законодательства РФ об иностранных агентах в части размещения указаний о принадлежности к иностранным агентам на документации, содержащейся в фондах библиотек и предоставляемых ими услуг сообщила сенатор Елена Писарева

В соответствии с принятыми поправками в законодательство, на документах, созданных лицами, которые признаны иностранными агентами, должна присутствовать возрастная маркировка "18+". Такие документы не могут быть включены в фонды специализированных детских библиотек. В других библиотеках их необходимо размещать вне зоны доступа несовершеннолетних посетителей.

Кроме того, в электронном каталоге должна содержаться пометка, что документ создан или распространен иностранным агентом, средством массовой информации, выполняющим функции иноагента, либо российским юридическим лицом, выполняющим функции иноагента.

Лица, которым присвоен статус иностранного агента, не вправе осуществлять просветительскую деятельность в библиотеках и не могут принимать участие в организуемых библиотеками мероприятиях. При формировании библиотечных фондов не допускается приобретение книг и иных документов, созданных или распространяемых иноагентами.

Закон вступит в силу по истечении 10 дней с момента его официального опубликования.

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