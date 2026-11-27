Руководство "Филадельфии" объявило об отстранении Матвея Мичкова от команды

Российского хоккеиста Мичкова отстранили от основного состава "Филадельфии" Руководство "Филадельфии" объявило об отстранении Матвея Мичкова от команды

Москва27 ноя Вести.Руководство "Филадельфии Флайерз" отстранило российского форварда Матвея Мичкова от тренировок с основной командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Мичков не был включен в заявку "Филадельфии" на матч чемпионата НХЛ против "Ванкувер Кэнакс", который пройдет в пятницу, 27 ноября, на льду "Флайерз". Управляющий клуба Дэн Хилферти не стал уточнять причин санкций, сославшись на внутренние дела клуба.

В связи с внутренним вопросом команды форвард Матвей Мичков не будет включен в состав на сегодняшнюю игру против "Ванкувера" заявил Хилферти

Журналист Sportsnet и инсайдер НХЛ Элиотт Фридман, сообщая об отстранении Мичкова, отметил, что оно связано с нарушением россиянином командных правил.

Болельщики "Филадельфии" в соцсети X встретили обрушились с критикой и оскорблениями на руководство клуба, также единодушно выразив поддержку россиянину.

Мичков в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром "Филадельфии", на его счету 20 очков (11 шайб + 9 результативных передач) в 27 матчах.