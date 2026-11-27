Москва27 нояВести.Руководство "Филадельфии Флайерз" отстранило российского форварда Матвея Мичкова от тренировок с основной командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Мичков не был включен в заявку "Филадельфии" на матч чемпионата НХЛ против "Ванкувер Кэнакс", который пройдет в пятницу, 27 ноября, на льду "Флайерз". Управляющий клуба Дэн Хилферти не стал уточнять причин санкций, сославшись на внутренние дела клуба.
В связи с внутренним вопросом команды форвард Матвей Мичков не будет включен в состав на сегодняшнюю игру против "Ванкувера"заявил Хилферти
Журналист Sportsnet и инсайдер НХЛ Элиотт Фридман, сообщая об отстранении Мичкова, отметил, что оно связано с нарушением россиянином командных правил.
Болельщики "Филадельфии" в соцсети X встретили обрушились с критикой и оскорблениями на руководство клуба, также единодушно выразив поддержку россиянину.
Мичков в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром "Филадельфии", на его счету 20 очков (11 шайб + 9 результативных передач) в 27 матчах.