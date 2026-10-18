Российского тренера по гимнастике заселили в отель Hilton с клопами в Роттердаме

Российского тренера по спортивной гимнастике покусали клопы в отеле Роттердама Российского тренера по гимнастике заселили в отель Hilton с клопами в Роттердаме

Москва18 окт Вести.Тренер сборной России по спортивной гимнастике Иван Гапоненко пожаловался на клопов в гостиничном номере Hilton в Роттердаме.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября.

"Веселье" продолжается: я вчера пораньше лег спать, очень плохо спал всю ночь, думал, что меня кусали комары. В итоге оказалось, что меня кусали комнатные клопы сказал Гапоненко , сообщил он на своей странице в Instagram (запрещен в РФ)

Он показал кровать, на которой было множество насекомых.

Власти Нидерландов ранее отказали в выдаче виз российским гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой для участия в чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что международная федерация гимнастики (World Gymnastics) выразила сожаление после отказа властей Нидерландов выдать визы трем российским гимнасткам.