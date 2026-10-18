Москва18 октВести.Тренер сборной России по спортивной гимнастике Иван Гапоненко пожаловался на клопов в гостиничном номере Hilton в Роттердаме.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября.
"Веселье" продолжается: я вчера пораньше лег спать, очень плохо спал всю ночь, думал, что меня кусали комары. В итоге оказалось, что меня кусали комнатные клопысказал Гапоненко , сообщил он на своей странице в Instagram (запрещен в РФ)
Он показал кровать, на которой было множество насекомых.
Власти Нидерландов ранее отказали в выдаче виз российским гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой для участия в чемпионате мира.
Ранее сообщалось, что международная федерация гимнастики (World Gymnastics) выразила сожаление после отказа властей Нидерландов выдать визы трем российским гимнасткам.