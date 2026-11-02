Дизайнеру Bentley Илье Разумову несколько раз отказывали Lada, Aurus и "Москвич"

Российскому дизайнеру Bentley пять раз отказывали в работе в АвтоВАЗе Дизайнеру Bentley Илье Разумову несколько раз отказывали Lada, Aurus и "Москвич"

Москва2 ноя Вести.Российский автомобильный дизайнер Илья Разумов, сейчас работающий в британской компании Bentley Motors, неоднократно получал отказы в работе от отечественных автопроизводителей. Об этом он рассказ Радио РБК.

Разумов во время учебы в Московском политехническом университете и после его окончания пытался устроиться в российские компании. В итоге АвтоВАЗ отказал ему пять раз, также его кандидатуру отклонили Aurus и "Москвич".

Причем формулировки были примерно одинаковыми: у вас недостаточно высокий уровень, вы не соответствуете требованиям нашей компании, ваши работы находятся на любительском уровне сказал он

Сейчас Разумов разрабывает внешний облик будущих автомобилей Bentley. Его первым серийным проектом стал Bentley Supersports, представленный в ноябре прошлого года в Нью-Йорке.

Кроме того, компания включила авторские эскизы Разумова с его подписью в официальный пресс-релиз модели. Дизайнер отметил, что публикация таких работ является редким профессиональным признанием.