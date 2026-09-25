Москва25 сен Вести.У кроссовера Lada Azimut получился своеобразный стиль, который выделяет его на дорогах. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил директор проекта Lada Azimut Николай Фофанов.

Спасибо дизайнерам … они провели сквозь весь проект вот эту нить стиля … который поддерживается и на боковине кузова, и поддерживается светотехникой, где при работающих фарах и фонарях как раз этот стиль особо просматривается, и он гармонирует с теми решениями, которые мы реализовали в интерьере, в панелях приборов, в обивках дверей. Как раз это все гармонично смотрится и вызывает как раз вот тот неподдельный интерес и своеобразный стиль подчеркивает его и выделяет на дорогах сказал он

Фофанов также добавил, что испытывает колоссальную гордость за этот проект.

Мы действительно четыре года не спали, люди работали на износ. И это как раз был симбиоз всех наших усилий инструкторов, технологов, дизайнеров, которые реализовали это все в железе. И сейчас мы видим готовый продукт, который отвечает очень высоким требованиям качества … И я считаю, что потребители, которые придут приобретут этот автомобиль, будут наслаждаться его эксплуатацией и вождением сказал он

Ранее Николай Фофанов заявил, что в автомобиле Lada Azimut 90% локализованных деталей.