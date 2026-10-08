Россия и Белоруссия выступают против милитаризации в космосе Москва и Минск намерены противодействовать милитаризации космоса

Москва8 окт Вести.Россия и Белоруссия выступают против размещения оружия любого вида в космосе. Страны намерены противодействовать политике, направленной на милитаризацию космического пространства, следует из совместного заявления государств в Первом комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В документе Москва и Минск осудили применение силы в отношении космических объектов и попытки использовать космос для конфронтации.

Выступаем против размещения в космосе оружия любого вида, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью, попыток отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооруженной конфронтации говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ

Страны также напомнили об американском проекте "Золотой купол", который предусматривает разработку и развертывание средств перехвата космического базирования. Россия и Белоруссия подчеркнули, что подобные шаги могут иметь серьезные негативные последствия.

Будем противодействовать политике, направленной на достижение военного превосходства в космическом пространстве и его официальное закрепление в качестве пространства для боевых операций сказано в тексте

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран СНГ приняли общее заявление о предотвращении гонки вооружений в космосе. По принятому заявлению будут осуществляться практические шаги.