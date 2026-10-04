Москва4 окт Вести.Москва и Пекин обмениваются оценками ситуации в Латинской Америке и обсуждают планы своей работы в регионе. Об этом заявил директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин в интервью РИА Новости.

В сентябре Россия и Китай продолжили контакты с крупнейшими странами Латинской Америки, включая Бразилию, как в рамках БРИКС, так и по двусторонним каналам. Кроме того, Пекин провел отдельные консультации с бразильской стороной по вопросам международной повестки и взаимодействия государств Глобального Юга.

Поэтому мы безусловно в ходе наших контактов с китайскими друзьями обмениваемся оценками того, что происходит в регионе, делимся нашими планами, но полагаем, что каждое из наших государств имеет свою сферу интересов, имеет свои возможности и имеет конкретные направления, по которым намерено двигаться вперед сказал он

Дипломат также подчеркнул, что Россия параллельно развивает собственные связи с государствами Латинской Америки. В частности, на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел 11 встреч с представителями стран региона.

По словам Щетинина, такая интенсивность контактов показывает, что география российских связей в Латинской Америке значительно шире, чем взаимодействие с традиционно близкими Москве Кубой, Венесуэлой и Никарагуа.