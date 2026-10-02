Лавров провел 11 встреч с представителями стран Латинской Америки Лавров провел 11 встреч с представителями Латинской Америки в Нью-Йорке

Москва2 окт Вести.Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел 11 контактов с представителями государств Латинской Америки, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Он отметил, что встречи состоялись в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН, которая прошла в Нью-Йорке. Среди собеседников Лаврова были представители Мексики и Доминиканской Республики.

В рамках тех встреч, которые провел министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров, было 11 контактов с государствами Латинской Америки отметил Александр Щетинин

По его словам, число прошедших встреч лишь подтверждает мысль о том, что контакты России в регионе не ограничиваются Кубой, Никарагуа и Венесуэлой.

Это, как вы видите, значительно шире, чем те страны, которые вы перечислили добавил дипломат

Щетинин также отметил, что другие государства региона придерживаются собственной линии в отношениях с Москвой.

Есть страны, которые в этом плане придерживаются своей линии — это объективно, это понятно (…) Тоже повод для анализа представителям наших средств массовой информации с точки зрения перспектив и приоритетов нашей политики в регионе сказал Щетинин

Неделя высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН проходила в Нью-Йорке с 22 по 28 сентября. Лавров на ней провел итоговую пресс-конференцию и выступил на общих прениях Генассамблеи.