МИД РФ: речь Лаврова на Генассамблее ООН стала "ударом по скуле" оппонентам

В МИД РФ назвали речь Лаврова "ударом по скуле" оппонентам МИД РФ: речь Лаврова на Генассамблее ООН стала "ударом по скуле" оппонентам

Москва1 окт Вести.Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН стало "ударом по скуле" оппонентам. Об этом заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Алимов.

По его словам, заявление Лаврова было развернутым, предметным, конкретным и безжалостным.

Сергей Лавров выступил с заявлением, … которое можно расценивать, как удар по скуле наших оппонентов сказал Александр Алимов в ходе пресс-конференции

Замглавы МИД РФ заявил, что после удара Лаврова у наших оппонентов должны посыпаться искры из глаз, однако они уже залиты "божьей росой".

Глава МИД РФ выступил на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН 26 сентября​​​. Он прокомментировал ситуацию вокруг украинского конфликта, высказался на тему перемещения комплексов С-400 из Турции, призвал освободить удерживаемого в США Николаса Мадуро, а также предупредил о попытках выстраивания в Европе четвертого рейха.