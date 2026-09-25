Мирошник заявил, что между Лавровым и Гутерришем был очень жесткий разговор Мирошник: между Лавровым и Гутерришем был очень жесткий разговор

Москва25 сен Вести.Глава МИД России Сергей Лавров провел очень жесткий разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом ИС "Вести" рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он отметил, что в последние годы Гутерриш часто "вилял", и привел в пример позицию ООН по теракту в Старобельске.

Там был очень жесткий разговор [Лаврова с Гутерришем]. Потому что вот всю каденцию пребывания Гутерриша в кресле генсека, да, по крайней мере вот последние годы, ну, он откровенно вилял. Вот просто вилял, потому что вспомните реакцию на события в Старобельске. То есть, слушайте, ну, ооновцев возмутило, возмутил ответ России по военным объектам, нежели ситуация с убийством детей в Старобельске заявил Мирошник

Он также обратил внимание на позицию Гутерриша по ситуации в Буче.

Вот когда он вписался в защиту Украины вот попытками обличать Россию, значит, в этой инсинуации по поводу Бучи, да, то есть мы же написали целый ворох писем, в том числе одно из главных из них. Но если там были убитые люди, дайте эти фамилии. И вот, слушайте, у Гутерриша, конечно, это вызывало просто очень большое такое неприятное ощущение, когда он вынужден был все время вилять и говорить: "Ну, знаете, это конфиденциальность". Какая конфиденциальность? Убитых людей? Так они вам уже не ответят, конфиденциально это или не конфиденциально. Вы просто скрываете преступления подчеркнул Мирошник

Ранее дипломат высоко оценил выступление Лаврова в ООН. По его словам, глава МИД РФ "разложил все по полочкам".