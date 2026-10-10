Россия, Китай и Израиль: три "табу" Питера Тиля для "Альтернативы для Германии" Эксперт рассказал о попытках Питера Тиля повлиять на политический ландшафт ФРГ

Москва10 окт Вести.Влиятельный американский предприниматель Питер Тиль, чье мнение имеет вес в политических коридорах Берлина, выразил неприемлемость внешнеполитической программы в отношении вопросов, связанных с Россией, Китаем и Израилем. Ситуацию прокомментировал в интервью ИС "Вести" исследователь консерватизма и правых течений в Германии НИУ ВШЭ Филипп Фомичев.

Основатель американской компании Palantir Питер Тиль, имеющий немецкие корни, открыто выразил свое отношение к деятельности партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). По мнению бизнесмена, политическая дискуссия необходима, однако позиция партии по ряду ключевых направлений является недопустимой. В частности, он прямо заявил, что по трем вопросам — Россия, Китай и Израиль — позиция партии для него абсолютно неприемлема.

Он сказал следующее: "Партия хорошая, все понятно, но есть ряд вопросов, по которым дискутировать нечего. И по этим вопросам АдГ занимает неприемлемую позицию и назвал три пункта: Россия, Китай и Израиль". Поясню: с американской точки зрения пророссийская, антиизраильская и нейтральная, как минимум, по отношению к Китаю позиция. Условно, это так и есть на самом деле. По крайней мере, с точки зрения американцев, это совершенно неприемлемая вещь. И Тиль сказал, что надо исправлять эту историю. Степень проникновения и влияние Тиля в Германии я оценить не могу, но я думаю, что она высока прокомментировал Фомичев

Компания Palantir входит в число самых дорогих цифровых компаний мира. Ее рыночная капитализация превышает $300 млрд, а штат насчитывает более 4 000 человек. Последние 10 лет - это основной подрядчик Пентагона, ФБР и ЦРУ. Без платформы компании сегодня не обходится ни одна военная операция США.

Ранее сообщалось, что профсоюзы и организации гражданского общества сразу нескольких стран Евросоюза (ЕС) потребовали от правительств и институтов государств объединения разорвать отношения с американской технологической корпорацией Palantir, которая специализируется на анализе данные. Вопросы вызывают открытые высказывания основателя корпорации Питера Тиля и руководителя компании Алекса Карпа о каких-либо политических событиях в странах Европы.