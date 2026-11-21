Россия может начать получать энергию термоядерным синтезом в 2050-х годах Лихачев: РФ может начать использовать термоядерный синтез энергии в 2050-х годах

Москва21 ноя Вести.Россия сможет получать энергию с помощью термоядерного синтеза уже к 2050-м годам, если решит начать строительство российского токамака с реакторными технологиями (ТРТ), заявил глава Росатома Алексей Лихачев, передает агентство ТАСС.

Лихачев назвал проектирование и сооружение ТРТ наиважнейшим шагом к промышленному освоению термоядерной энергетики. Он отметил, что в этом году в России уже завершили разработку технического проекта ТРТ, а также создали ключевые элементы криогенного комплекса.

Также в Троицке идут эксперименты по разработке литиевой защиты первой стенки ТРТ, которая будет сдерживать колоссальные рабочие температуры при образовании плазмы.

Дорожная карта проекта предусматривает возможный физический пуск нашей установки в следующем десятилетии. И в случае принятия решения о строительстве, уже в 2050-х годах мы сможем увидеть промышленное применение термоядерного синтеза как источника энергии сказал Лихачев

Ранее доцент МИФИ Егор Задеба заявил, что ученые на протяжении десятилетий работают над управляемым термоядерным синтезом из-за возможности создать колоссальный источник и запас энергии. Конечный результат таких изысканий - воссоздание реакций, которые протекают на Солнце, добавил он.